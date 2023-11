Google Pixel 8 Pro: oggi lo paghi solo 999€ su Amazon, corri a prenderlo

Oggi il meraviglioso Google Pixel 8 Pro si trova in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 999,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché è un prodotto veramente eccellente sotto tutti i punti di vista, con un risparmio esagerato: di listino costerebbe 1099,00€ ma adesso è da prendere al volo, anche perché è un’offerta speciale per il Black Friday. Le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Fate presto e non pensateci troppo; a questa cifra è veramente imperdibile. Il modello in sconto è in colorazione “nero ossidiana” con 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 8 Pro: lo smartphone di punta da comprare oggi

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 (in caso di gravi problematiche o di ripensamento), ma non solo. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, e vi è perfino la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). La consegna è celere e immediata e può avvenire anche in meno di 24 o 48 ore, in base a dove abitate o a dove siete ubicati.

Dulcis in fundo, sappiate che il prezzo è IVA inclusa. Non lasciatevi sfuggire questo flagship perché è eccezionale sotto tutti i punti di vista: dispone di un processore Google Tensor G3, di 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile, ha un comparto fotografico di qualità cinematografica e troviamo perfino una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless. C’è una batteria adattiva che si adeguerà appunto, alle vostre esigenze. A soli 999,00€ questo Pixel 8 è uno smartphone di casa Google è un vero best buy, non lasciatevelo sfuggire.

