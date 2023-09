Google Pixel 8 Pro: il design è stato svelato dalla compagnia (FOTO)

In queste ore sono trapelati online i render 3D ufficiali del nuovo Google Pixel 8 Pro. Il dispositivo è prossimo al debutto internazionale quindi restate connessi; le ammiraglie del colosso di Mountain View stanno per arrivare, siete pronti?

Andiamo con ordine: in queste ore Google ha aggiunto i rendering 3D ufficiali del nuovo Pixel 8 Pro all’interno del suo portale “Web Pixel Simultator” lanciato soltanto di recente. Dai render possiamo vedere come sarà fatto lo smartphone, i componenti con cui sarà realizzato, le colorazioni al lancio e il form factor del terminale. Notiamo il vano per la SIM, il famoso sensore per la temperatura corporea e molto altro ancora. Giusto come “remind me“, il lancio ufficiale è previsto per il 4 ottobre.

Google Pixel 8 Pro: ecco come sarà

Ovviamente la pagina “Pixel Simulator” contenente il Pixel 8 Pro è stata rimossa in pochissimo tempo ma qualcuno è già riuscito ad effettuare degli screenshot che noi riportiamo di seguito. Possiamo vedere infatti che il telefono verrà venduto in tre colorazioni al lancio: Licorice, Porcellini e Sky. Lo smartphone di punta avrà uno schermo flat con angoli smussati, foro al centro del pannello, la camera bump posteriore richiama quella del modello precedente ma disporrà di tre sensori, un flash LED, un microfono e un sensore per la misurazione della temperatura corporea.

Il modulo fotografico, nello specifico, vanterà la presenza di tre ottiche: una principale, una ultrawide e un tele con zoom ottico 5X. Non mancherà lo speaker, il microfono, la porta USB Type-C sul frame inferiore. C’è l’NFC e lo slot per la nanoSIM a sinistra.

Andando ad analizzare i precedenti rapport, scopriamo che Pixel 8 Pro vanterà uno schermo OLED LTPO da 6,7 pollici QuadHD+ da 1344 x 2992 pixel con refresh rate di 120 Hz. Arriverà con Android 14, avrà una batteria da 4950 mAh con fast charge via cavo da 27W e wireless da 23W. Ci sarà il chipset Google Tensor G3 con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La selfiecam sarà da 11 Megapixel, il fingerprint sarà allocato sotto il display. Il prezzo sarà alto, secondo i rumor: si partirà da 1235,72€ in Europa. Intanto, il Pixel 7 costa solo 549,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: è potentissimo ma è in super sconto. È un best buy.

