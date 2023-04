Google Pixel 8 Pro avrà una fotocamera incredibile

Google Pixel 8 Pro avrà un sensore fotografico mai visto prima; si dice che sarà il più grande chip di Samsung a rappresentare la main camera del nuovo flagship di Mountain View.

Andiamo con ordine: manca pochissimo alla presentazione dei nuovi smartphone top di gamma di casa Google. Apprendiamo oggi che l’iterazione più esclusiva, il Pixel 8 Pro, dovrebbe godere della presenza dell’ISOCELL GN2, un sensore lanciato da Samsung due anni fa che vanta una dimensione da 1/1,12 pollici con risoluzione da 50 Mpx. Non è certo l’ISOCELL da 200 Mpx, ma questo chip è in grado di misurare ben 1,4 μm, aumentando la sua dimensione fino a 2,8 μm grazie al pixel binning 6-in-1. In poche parole, sarà il telefono perfetto per catturare la luce al buio, anche più dell’attuale ammiraglia sudcoreana Galaxy S23 Ultra.

Google Pixel 8 Pro: cosa sappiamo della fotocamera del device?

Il nuovo ISOCELL GN2 riesce anche a realizzare fotografie enormi da ben 100 Megapixel grazie ad uno speciale algoritmo e può consentire la registrazione delle clip video in 8K a 30 fps, in 4K a 120 fps e in FullHD a 480 fps. C’è perfino l’autofocus di nuova generazione Dual Pixel Pro con HDR al seguito.

Noi sappiamo che BigG utilizza i componenti di Samsung da diversi anni per i suoi Pixel-phones. Ci sono chipset sviluppati in congiunzione con l’azienda sudcoreana, display, sensori fotografici e non solo. La cooperazione strategica fra i due marchi è vincente da tempo, oramai.

