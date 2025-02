Google Pixel 8 Pro: a questo prezzo diventa un best buy tra i mid-range

Il Google Pixel 8 Pro diventa sempre più interessante: con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK25, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di Google con un prezzo scontato di 498 euro. Si tratta di un’occasione unica: a questo prezzo, infatti, il Pixel 8 Pro rappresenta un vero e proprio best buy. L’acquisto può avvenire in 3 rate senza interessi e lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro: un affare a questo prezzo

Il Google Pixel 8 Pro ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni nella fascia media del mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display LTPO OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3, uno dei chip più potenti in questa fascia di prezzo.

Lo smartphone è supportato da 12 GB di RAM e 128 GB di storage e c’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore in grado di offrire scatti di alta qualità. Il Pixel 8 Pro è uno dei migliori cameraphone sul mercato e, probabilmente, il migliore nella fascia media. Il sistema operativo è Android 15 con 6 major update garantiti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro con un prezzo scontato di 498 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate, tramite Klarna oppure PayPal. Il prezzo indicato può essere raggiunto grazie al codice sconto TECHWEEK25. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.