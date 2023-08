Google Pixel 8 permetterà di rispondere alle notifiche tramite Google Assistant

Secondo quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che la serie di flagship premium di casa Google (Pixel 8 e 8 Pro) disporrà di funzionalità avanzatissime; una fra tutte, ad esempio, permetterà agli utenti di rispondere alle notifiche sfruttando l’integrazione con Google Assistant.

Google Pixel 8: intelligente è dir poco

Manca sempre meno al debutto della nuova serie di ammiraglie di Google; ad oggi non c’è ancora una data di lancio ufficiale ma i rumors suggeriscono che il lancio sia previsto per la fine del mese di ottobre. Prima del debutto però, inizieranno ad uscire, nel corso delle prossime settimane, nuove indiscrezioni e nuovi leaks in merito. Intanto apprendiamo che la line-up Pixel 8 potrebbe permettere agli utenti di rispondere alle notifiche grazie all’ausilio di Google Assistant usando la propria voce. Un esempio? “Ehi Google, rispondi al messaggio WhatsApp di Vanessa scrivendole che andrò presto da lei insieme ai nostri amici“. Ma come funzionerà nel dettaglio?

Stando a quanto rivela un insider di settore, Mishaal Rahman, sembra che ogni volta che arriverà una notifica di messaggio sul telefono si potrà inviare una risposta sfruttando Google Assistant. Come detto, basterà dire “Ehi Google, rispondi”; si attiverà quindi un prompt di testo e si potrà usare la voce per inviare messaggi, il tutto senza l’ausilio delle mani e senza dover sbloccare il device. Ci domandiamo solo se sarà una feature software o se sarà una prerogativa dei nuovi smartphone di punta. Secondo voi arriverà anche sulla gamma Pixel 7 e sulla serie Pixel 6? Ci dovrebbe anche essere una nuova opzione chiamata “Magic Audio Eraser” che servirà per rimuovere i rumori di fondo indesiderati dalle clip video registrate. Intanto, nelle notizie vi consigliamo l’ottimo Pixel 7a che su Amazon costa solo 479,00€ oggi, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.