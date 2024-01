Google Pixel 8: nuovo MINIMO STORICO su Amazon con quest'offerta (anche in 12 rate)

È il momento di acquistare il Google Pixel 8. Lo smartphone compatto di Google, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon con possibilità di acquisto al prezzo scontato di 669 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone, disponibile anche con pagamento in 12 rate mensili, per gli utenti abilitati agli acquisti a rate su Amazon. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. In sconto c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta a 749 euro.

Google Pixel 8 è in offerta su Amazon: nuovo minimo storico

Il Google Pixel 8 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone ha un display OLED da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Google Tensor G3 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 669 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico che consente di portarsi a casa il compatto di Google al prezzo più basso di sempre. Per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, c’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, pagando con carta di debito. L’offerta è disponibile di seguito. Da notare che in sconto c’è anche la versione da 256 GB, proposta a 749 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.