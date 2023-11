Google Pixel 8 in OFFERTA FLASH su Amazon: costa 607€

Il Google Pixel 8 è protagonista del Black Friday con un’offerta flash da non perdere: lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 607 euro con quasi 192 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Per sfruttare l’offerta è necessario spuntare la casella Coupon (come indicato nell’immagine qui di sotto). Lo sconto resterà attivo per poco tempo: per acquistare subito il Pixel 8 a prezzo ridotto basta cliccare sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 in offerta per il Black Friday di Amazon

Il Google Pixel 8 è un ottimo smartphone, dotato di una scheda tecnica completa e ricca di funzionalità. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Il sistema operativo è Android 14. Da notare anche un’ottima doppia fotocamera che, per la fascia di prezzo, è in grado di garantire prestazioni ben superiori rispetto ai diretti concorrenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 607 euro. Si tratta di una delle migliori offerte del Black Friday di Amazon. Per accedere all’offerta è necessario cliccare sul box qui di sotto e spuntare l’apposita casella per applicare il coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.