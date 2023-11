Google Pixel 8: grande sconto per un device PAZZESCO

Clamoroso sconto quello che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso Google Pixel 8, il modello entry level della linea di punta del colosso di Mountain View, costa solo 729,00€, spese di spedizione incluse, al posto di 799,00€. Si tratta di un risparmio significativo per un prodotto arrivato sul mercato da pochissime settimane e che è, a tutti gli effetti, un flagship di altissimo pregio. Se siete interessati all’acquisto, fate presto; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promo potrebbe finire a breve. Il modello in questione vanta 128 GB di memoria interna ed è in colorazione nera; non lasciatevelo sfuggire.

Google Pixel 8: lo smartphone da comprare oggi

Questo smartphone di punta di casa Google viene proposto ad un prezzo esageratamente contenuto: solo 729,00€ con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (in alcuni casi anche entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine) con possibilità di riceverlo anche presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 (in caso di ripensamento o di gravi problematiche) e si può anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero) per gli account abilitati. Dulcis in fundo, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito.

Google Pixel 8 è compatto, potentissimo, dispone di un comparto fotografico degno di nota, ha uno schermo OLED da 120 Hz), un processore Google Tensor G3, 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM, modem 5G, modulo NFC, una batteria adattiva che si adatta alle vostre esigenze e molto altro ancora. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso ma siate veloci. A 729,00€ potrebbe andare “sold out”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.