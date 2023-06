Google Pixel 8 e 8 Pro: ecco le novità che vedremo nei nuovi top di gamma

In queste ore sono trapelate le specifiche tecniche relative ai display dei nuovi top di gamma di BigG. Di fatto, oggi conosciamo come saranno fatti i futuri Google Pixel 8 e 8 Pro. Ovviamente saranno delle ammiraglie incredibili, con un hardware al top e un design da primi della classe. Cosa cambierà rispetto ai flagship del 2022? A proposito, se cercate l’attuale Pixel 7, sappiate che è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 579,00€, spese di spedizione incluse.

A riportare le ultime indiscrezioni sulle specifiche tecniche dei display dei nuovi top di gamma Google ci ha pensato il sito di Android Authority che ha rilasciato un suo rapporto proprio in queste ore. Come ben sappiamo, i telefoni verranno annunciati nel corso dell’autunno, presumibilmente ad ottobre, secondo quanto si legge.

Google Pixel 8 e 8 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

La fuga di notizie rivela che il modello più piccolo della serie sarà ovviamente, il Pixel 8, con il suo pannello da soli 6,17 pollici. Il top di gamma del 2022 invece, lo aveva da 6,4″. Ipotizziamo che la dimensione del device resterà identica ma cambierà il rapporto schermo-cornici. I bordi saranno piatti mentre il Pixel 8 Pro avrà uno schermo con bordi curvi da 6,7 pollici. Inoltre, presenteranno una forma leggermente meno squadrata, con angoli arrotondati.

Giusto come “remind me”, il Pixel 7 ha uno schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 90 Hz, con 417 PPI al seguito. Il Pixel 7 Pro invece, ha un’unità principale da 6,71 pollici QHD+ con refresh rate fino a 120 Hz e 512 PPI. Il picco di luminosità per entrambi è di 1000 nit.

Il Pixel 8 invece, come detto, avrà il pannello da 6,16 pollici ma la frequenza di aggiornamento si spingerà fino a 120 Hz. Aumenteranno i PPI a 427 e il picco di luminosità massimo a 1400 nit. Il Pro invece, resterà invariato ma aumenterà, anche qui, il picco di luminosità (1600 nit) così come il rapporto pixel per pollice (490).

