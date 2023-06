Google Pixel 8: confermata la velocità di ricarica della batteria

Google Pixel 8 è il nuovo flagship del colosso di Mountain View che verrà presentato fra pochissimi mesi. Il debutto di questo terminale è previsto per ottobre ma oggi, grazie al sito di Wireless Power Consortium scopriamo che disporrà della ricarica wireless da 12W.

Google Pixel 8 supporterà la ricarica wireless da 12W

Come si può evince dallo screenshot trapelato in rete (e allegato di seguito) scopriamo che il telefono di Google con numero di modello GKWS6 verrà presto lanciato sul mercato con il nome commerciale di Pixel 8. Questo device non supporterà lo standard di ricarica wireless Qi2 ma disporrà della precedente versione (la v1.2.4), proprio come il predecessore, il Pixel 7 del 2022. Anche il design di questo fantomatico flagship sembra simile a quello visto in precedenza.

Ad oggi abbiamo appreso che Pixel 8 presenterà uno schermo con tecnologia OLED da 6,16 pollici, risoluzione FullHD+ da 2268×1080 pixel. Il modello Pro invece, sarà grande 6,7 pollici, avrà i bordi curvi (al contrario dell’iterazione vanilla) e sarà alimentato dal processore Google Tensor G3 di terza generazione.

Sul fronte fotografico invece troveremo una main camera Samsung GN2 con sensore da 1/1,12 pollici, risoluzione di 50 megapixel. Sulla versione Pro invece, ci sarà anche un termometro integrato sulla back cover volto a misurare la temperatura delle persone o degli oggetti. Insieme alle ammiraglie vedremo il nuovo smartwatch Pixel Watch 2 con chip interno Snapdragon W5.

