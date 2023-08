Google Pixel 8 avrà la funzione "Magic Audio Eraser": cos'è e come funziona?

In queste ore è trapelato online un interessante leak relativo al futuro Google Pixel 8; il device disporrà della funzione “Magic Audio Eraser”, un’opzione che servirà per realizzare video senza rumore di fondo. Ma cos’è e come funziona? Scopriamolo insieme.

Google Pixel 8: le presunte specifiche tecniche

In un recente tweet condiviso su X, apprendiamo che un tipster ha riferito che il Pixel 8 vanterà una funzione speciale per i video chiamata “Audio Magic Eraser”. La feature permetterà agli utenti di registrare clip in 4K senza rumori di fondo, brusii e altro. Sarà il primo smartphone al mondo a presentare una chicca simile; sarà ottima per i content creator e i videomaker.

Secondo il teaser, si potranno fare video e l’app della fotocamera mostrerà l’opzione “Audio Magic Eraser”. Cliccando sulla suddetta opzione, il tool del software permetterà di elaborare il video (o meglio, l’audio del video) per pulire il suono ed avere così un audio limpido senza artefatti. Un po’ come fa l’app “Adobe Podcast” con i Voice over (se non l’avete provata, fatelo subito, è fantastica). Lo strumento, mediante AI, rileva il rumore, le persone o la musica.

Fra le altre specifiche ci attendiamo lo storage da 128 o 256 GB, uno schermo OLED da 6,7 pollici (per il modello Pro) e da 6,4 per la versione normale, con risoluzione di 2992 x 1344. Sotto la scocca disporrà di un processore Google Tensor G3 e la main camera potrebbe essere una lente da 50 Megapixel coadiuvata da un sensore ultrawide IMX787 da 64 Megapixel.

