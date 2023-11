Google Pixel 8 al prezzo più basso di sempre con il Black Friday di Amazon (-176€)

Il Google Pixel 8 è protagonista della sua prima vera offerta in occasione del Black Friday di Amazon. In questo momento, infatti, lo smartphone compatto di Google è acquistabile al prezzo scontato di 623 euro, con uno sconto di 176 euro rispetto al prezzo di listino di 799 euro. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto è destinato a terminare rapidamente e attualmente è disponibile solo per alcune colorazioni.

Google Pixel 8 al minimo storico su Amazon

Il Google Pixel 8 è uno smartphone unico nel suo genere, abbinando dimensioni compatte con prestazioni al top. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo è il SoC Google Tensor G3, garanzia di ottime prestazioni, che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, di patch di sicurezza e delle funzionalità aggiuntive del telefono.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 623 euro. Lo smartphone registra così un netto calo di prezzo, con un risparmio di 176 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.