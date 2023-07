Google Pixel 7a: TOP in tutto, midrange solo nel prezzo (479€)

Il meraviglioso Google Pixel 7a è uno smartphone di fascia media unico nel suo genere; di fatto, è un top di gamma sotto mentite spoglie (ha le medesime caratteristiche del Pixel 7 ma costa molto meno), ha una fotocamera esagerata in grado di girare clip video in 4K di livello cinematografico, ma non solo. Sono tante le features di punta di cui dispone questo gioiellino ma noi oggi ve lo consigliamo per il suo costo irrisorio: solo 479,00€ su Amazon (grazie agli sconti presenti sul noto portale di e-commerce americano) con spese di spedizione comprese nel prezzo. La consegna è infatti celere e immediata (volendo anche in meno di 24 o 48 ore) e le scorte sembrano essere sufficienti ma non pensateci troppo; la promozione infatti potrebbe terminare a breve.

Google Pixel 7a: il mediogamma con le caratteristiche di punta

Google Pixel 7a è uno smartphone di fascia media con uno schermo da 6,1 pollici super risoluto, dotato di tecnologia OLED. Qui il refresh rate è di ben 90 Hz e troviamo cornici super contenute e una selfiecam (ottima per le videocall) posta in un foro al centro del pannello. Ad alimentare il sistema vi è un potentissimo processore Google Tensor G2 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Non manca un modem 5G e il chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti. Essendo un device realizzato da BigG riceverà sempre gli aggiornamenti puntuali e precisi, in anteprima rispetto alla concorrenza.

Il comparto fotografico è composto da due sensori con quello principale da 64 Megapixel che realizza video in 4K e scatta foto nitide al buio. Non dimenticate che ha la ricarica rapida, gode della wireless charging e ha un’ottima autonomia grazie alla batteria adattiva che si adatterà alle vostre esigenze. A soli 479,00€ questo device è un vero best buy.

