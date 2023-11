Google Pixel 7a: TOP in tutto e ha un prezzo SPETTACOLARE su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso Google Pixel 7a, il midrange più apprezzato degli ultimi mesi, si porta a casa ad un prezzo sensazionale. Costa solo 451,95€ grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce, con possibilità di dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate. Da un lato infatti, abbiamo il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero, senza extra di alcun tipo; dall’altro invece, troviamo la possibilità di suddividere l’importo complessivo del prodotto in micropagamenti su base mensile con CreditLine di Cofidis, il servizio con tassi agevolati e che non necessita di busta paga. Occorre solo la patente (sì, serve essere maggiorenni) e il codice fiscale, e bisogna anche rilasciare un IBAN dal quale l’istituto provvederà a prelevare il canone ogni 30 giorni.

Google Pixel 7a: a questo prezzo non puoi ignorarlo

C’è poi il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 (è un’esclusiva fatta da Amazon in occasione delle festività natalizie) e si ha accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Siate veloci se siete interessati prima che terminino le scorte disponibili. Il modello in questione è quello grigio con 128 GB di memoria interna.

Lo smartphone di Google, sebbene sia un prodotto di fascia media, dispone di features di punta. Partiamo dallo schermo OLED da circa 6,1″ super risoluto con refresh rate da 90 Hz e cornici contenute al seguito. Non manca un singolo foro per la selfiecam e posteriormente, invece, un comparto ottico composto da due lenti di punta che girano video in 4K di qualità cinematografica. La batteria assicura un’autonomia degna di nota e si ricarica rapidamente. Inoltre è anche adattiva e ciò implica che si adeguerà alle vostre esigenze e abitudini. Al prezzo di 451,95€, spese di spedizione incluse, è un vero best buy.

