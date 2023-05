Google Pixel 7a: potente, economico e anche RESISTENTE (VIDEO)

In queste ore è emerso in rete un frizzantissim0 video che mostra la resistenza del nuovo smartphone di fascia media di Google; ci riferiamo al meraviglioso Pixel 7a che oggi si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 509,00€, spese di spedizione comprese nel prezzo, con in omaggio gli auricolari TWS Pixel Buds Series-A.

Il midrange di casa Google è appena passato sono le esperte mani dello YouTuber Zack Nelson di JerryRigEverything. L’uomo ha sottoposto il dispositivo ad una serie di test estremi volti a scoprire la resistenza del gadget in questione. Giusto per ricordarlo, il telefono è stato annunciato pochi giorni fa durante un evento dedicato insieme al Pixel Fold e al Pixel Tablet. Il gadget è dotato di un frame in plastica ma nonostante questo, si presenta come un ottimo prodotto, durevole e ben fatto.

Google Pixel 7a: resistente è dir poco

Il test inizia con una lama affilata di un rasoio volta a graffiare lo schermo del mediogamma Pixel 7a. Il pannello è protetto da un Gorilla Glass 3 ma si graffia al livello 6 e al livello 7. Anche il frame metallico si graffia facilmente purtroppo, mentre i pulsanti si possono rimuovere con facilità. Il prodotto resiste anche alla fiamma del fuoco per 25 secondi prima di bruciarsi del tutto.

Tuttavia, nel bend test (il test sulla piegatura, per intenderci) il dispositivo mostra i muscoli. Non si piega neanche con una forte pressione da entrambi i lati ed è curioso questo perché presenta una scocca in plastica, molto più durevole del classico vetro che può andare in mille pezzi.

Certo, Pixel 7a supera il flagship Pixel 7 Pro, un telefono eccellente ma molto meno resistente. Il mediogamma ha superato perfino la super ammiraglia Asus ROG Phone 7 Ultimante. Come detto, lo trovate su Amazon, in bundle con gli auricolari Pixel Buds Series-A a soli 509,00€.

