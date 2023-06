Google Pixel 7a: ora a PREZZO SCONTATO su Amazon, è il mid-range da comprare

Il Google Pixel 7a è una delle ultime novità del mercato smartphone ed è anche uno dei pochissimi smartphone compatti in grado di garantire ottime prestazioni. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 479 euro, beneficiando così di un primo taglio di prezzo rispetto al lancio. Lo smartphone è, inoltre, disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Google Pixel 7a in offerta su Amazon: primo taglio di prezzo

Il Google Pixel 7a è uno smartphone compatto che garantisce prestazioni davvero al top. Tra le specifiche, infatti, troviamo il SoC Google Tensor G2, lo stesso utilizzato dal Pixel 7 e dal Pixel 7 Pro. Il chip è supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche un’ottima doppia fotocamera posteriore in grado di garantire scatti ben al di sopra rispetto alla media dei mid-range sul mercato. Il Pixel 7a, inoltre, può contare su di un supporto software al top. Google, infatti, rilascerà aggiornamenti costanti per il suo smartphone, arricchendo il sistema operativo con nuove funzionalità e ottimizzando le prestazioni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 479 euro. Lo smartphone è acquistabile anche pagando in 5 rate mensili senza interessi. La promozione è valida solo per alcune colorazioni del dispositivo di casa Google. Per accedere all’offerta, disponibile solo per alcune colorazioni dello smartphone, è ora possibile seguire il link qui di sotto.

