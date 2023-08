Google Pixel 7a: meno di 500€ per il mediogamma più venduto

Oggi vi vogliamo parlare del meraviglioso Google Pixel 7a, un mediogamma semplicemente unico dal design all’avanguardia e iconico, con uno schermo bellissimo e risoluto e un chipset coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Il software viene realizzato dalla medesima compagnia che produce l’hardware; questo implica con connubio perfetto nel device. Costa 519,00€ ma grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 499,00€, spese di spedizione incluse. Inoltre, la consegna sarà sempre celere e veloce, oltre che gratuita e garantita. Il modello in questione dispone di 128 GB di memoria interna e ha la RAM da 8 GB; è realizzato con materiali plastici e ha una batteria grande e generosa. La back cover di questo device è azzurra.

Google Pixel 7a: il midrange che devi comprare oggi

Questo meraviglioso dispositivo, complice il prezzo super vantaggioso su Amazon, è un top di gamma sotto mentite spoglie. Costa 499,00€ e c’è il reso gratuito con Amazon e si può dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Inoltre, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate quindi?

Google Pixel 7a è uno smartphone dotato di schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 90 Hz e AOD; sotto la scocca batte un potente processore Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage interno (non espandibile). Ottime le prestazioni e fantastico il comparto fotografico con due sensori che girano video in 4K e scattano foto in altissima risoluzione. Per la protezione dei dati degli utenti troviamo il chip Titan e il fingerprint in-display. Al prezzo di 499,00€ è un vero best buy assoluto. Se cercate un buon midrange dalle prestazioni top, comprare questo Pixel 7a da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.