Google Pixel 7a: meno di 500€ per il mediogamma più richiesto di sempre

Il mediogamma più richiesto delle ultime settimane, il Google Pixel 7a, si trova oggi in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 499,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che questo midrange è un prodotto eccezionale dotato di caratteristiche di punta ma viene proposto ad una cifra veramente esigua. Le spese di spedizione saranno poi comprese nel prezzo del dispositivo quindi non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa; la garanzia sarà di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Noi vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto se interessati perché le scorte potrebbero terminare a breve – o peggio – l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese e alla possibilità di farvelo spedire comodamente presso uno dei tanti Amazon Hub in pochissimi giorni (anche presso un Amazon Locker o un punto poste). Si può poi dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Google Pixel 7a: è lui il telefono da comprare oggi

Google Pixel 7a presenta uno schermo generoso da 6,1 pollici dotato di tecnologia OLED, con refresh rate di 90 Hz e risoluzione FullHD+; i vostri contenuti saranno più vibranti che mai. Il comparto fotografico comprende due sensori avanzati da 64 e 13 Megapixel ciascuno, con OIS al seguito e altre chicche interessantissime. Il sistema operativo è Android 13 e sarà sempre aggiornatissimo, visto che lo smartphone viene prodotto dalla compagnia che realizza anche il software di bordo. Concludiamo segnalando la presenza del processore Google Tensor G2 di seconda generazione coadiuvato da un chip Titan per la sicurezza degli utenti.

A soli 499,00€ è il midrange che dovete comprare oggi, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.