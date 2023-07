Google Pixel 7a: il midrange che devi comprare, CORRETE, è in super sconto

Oggi vi parleremo di un midrange di casa Google che è arrivato sul mercato da pochissimi mesi; è stato presentato ad inizio maggio ma oggi, grazie agli sconti di Amazon, diventa un best buy assoluto che noi ci sentiamo di consigliare praticamente a tutti. Si chiama Pixel 7a e richiama – in tutto e per tutto – il fratellone Pixel 7 di fascia più alta. Considerate che ha una serie di caratteristiche che ve lo faranno amare in ogni suo aspetto, ma partiamo dal prezzo: solo 479,00€, spese di spedizione incluse. A questa cifra è da comprare immediatamente ma siate veloci; le scorte potrebbero terminare o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

Google Pixel 7a: i vantaggi di Amazon

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; altresì avrete la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Inutile lasciarvi sfuggire questa promozione; è da comprare immediatamente ma siate veloci. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e non dimenticate che potrete anche farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Il modello che vi segnaliamo è quello in colorazione azzurra con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il Google Pixel 7a presenta uno schermo da 6,1 pollici con cornici contenute, tecnologia OLED, refresh rate di 90 Hz e ha una selfiecam al centro del pannello che serve per realizzare scatti superlativi e fare videocall in alta risoluzione. Il comparto fotografico poi è d’eccellenza grazie al sensore da 64 Megapixel e alla lente ultrawide da 13 Megapixel. La batteria è adattiva e si adeguerà alle esigenze degli utenti e all’interno troverete anche il chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione a 479,00€ su Amazon.

