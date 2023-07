Google Pixel 7a: il mediogamma che si crede un TOP, oggi a 479€ su Amazon

Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia media dalle prestazioni elevate, e magari volete rimanere in ambito Android, oggi vi consigliamo il “device per eccellenza”, il prodotto interamente costruito dalla compagnia di Mountain View che realizza sia il software che l’hardware del gadget. Google Pixel 7a è infatti un articolo alquanto speciale nel panorama della telefonia moderna perché rappresenta il perfetto connubio degli elementi, in puro stile Apple, ma ad un prezzo totalmente accessibile e con tutti i vantaggi dell’ecosistema del robottino verde. Pensate che è uscito sul mercato da pochissimi mesi ma si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 320,45€, spese di spedizione incluse.

Google Pixel 7a su Amazon: il Best Buy del giorno

Il Pixel 7a è uno smartphone eccezionale, versatile, leggero, compatto, ma che in realtà, vale molto più di quanto costa. Ha un prezzo di listino di 509,00€ ma oggi lo si trova in sconto a 479,00€, spese di spedizione comprese nel prezzo. Ciò significa che non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete anche dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Il Google Pixel 7a è uno smartphone incredibile, dotato di un processore Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato da 8 GB di RAM e dallo storage da 128 GB. Ha uno schermo da 6,1 pollici super risoluto, con tecnologia OLED e refresh rate da 90 hz. Non dimenticate che ha una batteria adattiva, quindi si adatterà appunto, alle vostre esigenze e abitudini. Concludiamo segnalando la presenza del chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti. Dulcis in fundo, il comparto fotografico è semplicemente eccelso. A 479,00€ questo è il miglior smartphone di fascia media che si possa comprare su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.