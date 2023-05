Google Pixel 7a: il Best Buy di maggio, in offerta per pochissime ore

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia medio-alta dalle caratteristiche premium, con in omaggio gli auricolari Pixel Buds Series-A, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Pixel 7a ed è realizzato da Google. È un telefono arrivato sul mercato da pochissimi giorni ma si trova oggi ad un prezzo veramente speciale: solo 509,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo del device. Come se non bastasse, avrete a disposizione una serie di vantaggi non da poco con il rivenditore.

In primo luogo citiamo la consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, altresì avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis; mica poco, se ci pensate. Fra le altre cose vi ricoveriamo che il telefono gode di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, tutti i giorni. Inoltre, il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto e tutti i prezzi includono l’IVA. Cosa aspettate? A questo prezzo è un vero best buy ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Google Pixel 7a è il Best Buy del giorno

Questo smartphone è un vero prodotto di punta venduto come mediogamma; ha un processore Google Tensor G2 di ultima generazione, due sensori fotografici evoluti (quello principale è da ben 64 Megapixel), presenta uno schermo OLED da 6,1 pollici super risoluto con refresh rate di 90 hz. Insomma, ci troviamo di fronte ad un gadget sensazionale, potente e incredibile.

Velocissima la ricarica e la batteria dura tantissimo; anche un giorno con un utilizzo intenso. A 509,00€ con auricolari TWS in omaggio è un vero best buy, ma siate veloci; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.