Google Pixel 7a con Buds in omaggio: l'offerta che stavi aspettando

Se state cercando un nuovo smartphone Android e non sapete cosa comprare, oggi vi consigliamo l’ottimo Google Pixel 7a, un mediogamma uscito solo di recente, ma che costa 509,00€ su Amazon, praticamente una sciocchezza se ci pensate, e soprattutto, se lo rapportate a ciò che ha da offrire. Sì, perché questo è un top di gamma mascherato da midrange, un gadget eccezionale che è in grado di fare qualsiasi cosa e dispone di soluzioni hardware uniche al mondo. Cosa dire del software poi, sviluppato in casa appositamente per questo gadget; dispone di Android 13 in versione stock e sarà sempre aggiornato visto che viene interamente costruito dalla compagnia che progetta il firmware. Potremmo stare ore a parlarvi poi della bellezza del suo design, dello schermo ad altissima risoluzione, del comparto fotografico e molto altro ancora. Per ora ci limitiamo a dirvi che in omaggio con questo prodotto avrete gli auricolari Pixel Buds Series-A. Avete letto bene: sono inclusi nella confezione di vendita del gadget. Cosa volete di più? Affrettatevi se siete interessati perché potrebbe andare a ruba.

Google Pixel 7a con auricolari in omaggio: best buy

Pixel 7a è uno smartphone eccezionale, dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici super compatto, con refresh rate di 90 Hz, vanta un processore Google Tensor G2 sotto la scocca, dispone della batteria adattiva che si ricarica via cavo o mediante tecnologia wireless e infine, c’è un comparto fotografico di punta compatto da due sensori all’avanguardia. Nel software avrete inclusa anche una pratica e comoda VPN con Google.

Cosa aspettate? Questo gadget è semplicemente unico al prezzo a cui viene venduto. Fate presto se siete interessati perché potrebbero terminare le scorte su Amazon o peggio, potrebbe finire l’offerta a momenti. Siate veloci e compratelo adesso a soli 509,00€, spese di spedizione incluse.

