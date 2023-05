Google Pixel 7a con Buds in omaggio a soli 509€ su Amazon: OFFERTONA per poche ore

Da pochissimi giorni Google ha presentato i nuovi gadget per il mercato internazionale; abbiamo fatto la conoscenza del meraviglioso Pixel Tablet, un device per l’intrattenimento domestico che è in grado di trasformarsi, all’occorrenza, in un “Nest Hub Max” da salotto, ma ancora. Abbiamo visto le nuove funzionalità di Android 14 e abbiamo potuto saggiare in anteprima la bellezza del primo foldable del marchio, che richiama – sotto diversi aspetti – il potentissimo OPPO Find N2. Purtroppo, tutti questi gadget non arriveranno da noi, ma perlomeno possiamo godere della bellezza del Pixel 7a, il nuovissimo midrange che strizza l’occhio alla fascia alta del settore con le sue caratteristiche tecniche di punta e il suo design che richiama quello dei fratelloni molto più costosi. Grazie alle promozioni di Amazon poi, notiamo che questo gioiello costa solo 509,00€ e, in omaggio, ci saranno anche gli auricolari Pixel Buds Series-A abbinati. La colorazione in sconto è quella azzurra e ci sono 128 GB di memoria sotto la scocca del telefono.

Google Pixel 7a con Buds in regalo su Amazon: correte

Capite bene che ci troviamo di fronte ad un best buy unico; questo è un bundle veramente completo ricco di tecnologia, adatto a tutti, che ben si sposa con tutti gli utilizzi e si rivolge ad un target generalista. Con un costo di meno di 510€, avrete accesso a due articoli sensazionali perfetti per chiunque.

Pixel 7a è un’ammiraglia travestita da mediogamma; il telefono presenta infatti uno schermo OLED da 6,1 pollici con refresh rate da 90 Hz, una batteria che dura un giorno di utilizzo con una singola carica, c’ò la ricarica wireless, il chip Google Tensor G2 di seconda generazione e anche un comparto fotografico all’avanguardia con un sensore principale da 64 megapixel che gira video in 4K. Il bundle a 509€ è un vero affare, ma siate veloci se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.