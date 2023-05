Google Pixel 7a con auricolari in regalo: OFFERTONA a meno di 510€

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media interessante, intrigante, esteticamente bellissimo, con un chip interno eccezionale, con una serie di caratteristiche uniche nel suo genere, abbiamo la miglior soluzione per voi. Ci riferiamo all’ottimo Pixel 7a che è stato presentato dalla compagnia di Mountain View pochissimi giorni or sono. Non di meno, oggi, questo midrange eccellente sarà vostro con soli 509,00€, spese di spedizione incluse, ma non solo. Curiosamente, grazie agli sconti di Amazon, riceverete in omaggio gli auricolari Google Pixel Buds-A. Mica poco.

Google Pixel 7a con Pixel Buds-A Series: il miglior telefono che ci sia

Il Pixel 7a in sconto è quello in colorazione nero ossidiana e le cuffiette Bluetooth sono abbinate allo smartphone; ci sono 128 GB di memoria interna e lo schermo del device è un ottimo pannello OLED da 6,1 pollici con refresh rate da 90 Hz. Somiglia moltissimo al fratellone “Pixel 7” ma costa molto meno e dispone del medesimo comparto hardware. Ottimo pure il sistema fotografico: troviamo due sensori premium da 64 megapixel e 13 Mega, che girano video in 4K e scattano foto in altissima risoluzione. Sotto la scocca invece troviamo un cuore Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato dall’intelligenza artificiale e da 8 GB di memoria RAM. Tanto spazio a disposizione dell’utente con 128 GB e poi c’è anche il chip Titanie M2 per la sicurezza dei dati degli utenti. Come non citare poi la VPN inclusa nel software di Android 13. Pixel 7a con auricolari Pixel Buds-A Series è davvero un best buy senza paragoni; approfittatene adesso.

Con Amazon avrete accesso alla consegna celere, ci sono le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo, avrete accesso al reso gratuito, potrete dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A 509,00€ è il miglior Pixel da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.