Google Pixel 7a cala ancora di prezzo: nuovo MINIMO a 379€ su Amazon

Continua il calo di prezzo del Google Pixel 7a. Il compatto di Google è ora disponibile al prezzo scontato di 379 euro invece di 509 euro, grazie a questa nuova offerta Amazon. Grazie alla promozione, lo smartphone raggiunge il nuovo minimo storico. Per ottenere lo sconto è necessario spuntare la casella per applicare il coupon, sotto al prezzo indicato. Da notare che lo smartphone di Google è acquistabile anche in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Google Pixel 7a: a questo prezzo è un vero best buy

Il Google Pixel 7a, quindi, diventa ancora più conveniente. Con l’offerta in corso, lo smartphone di Google è il compatto da comprare. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre al SoC Google Tensor G2, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Applicando il coupon in pagina, il Google Pixel 7a è ora disponibile al prezzo scontato di 379 euro, con possibilità anche di dilazionare la spesa pagando in 5 rate mensili. L’offerta è da cogliere al volo ed è disponibile per tre diverse colorazioni dello smartphone. Per sfruttare la promozione è possibile premere su uno dei box qui di sotto.

Per ottenere lo sconto extra di 20 euro è necessario spuntare la casella accanto alla scritta Coupon come mostrato nello screen riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.