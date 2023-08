Google Pixel 7a: a soli 479€ è da comprare SUBITO, correte

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia media davvero frizzante; nonostante il suo prezzo indichi che si tratta di un midrange, in realtà, dalle sue specifiche tecniche scopriamo che il suddetto gadget è un prodotto che vale molto più di quanto costa. Si chiama Google Pixel 7a ed è, semplicemente, un gioiello delizioso. Compatto, potente, risoluto, con un design originale, con una back cover minimal e due sensori fotografici che assicurano scatti e video di altissimo livello. Grazie agli sconti di Amazon poi, lo pagherete solo 479,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché è un best buy incredibile che farà felici tutti gli utenti che lo compreranno.

Google Pixel 7a: il midrange più evoluto che ci sia

Acquistando questo gioiello da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti, il prezzo concorrenziale a cui viene venduto. Costa solo 479,00€ al posto di 519,00€, spese di spedizione incluse. Capite che il risparmio è altissimo per un telefono uscito sul mercato da circa tre mesi. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e non dovrete sborsare un singolo centesimo aggiuntivo per portarvelo a casa. Non di meno, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche) e potrete anche dilazionare il pagamento dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis. Infine, avrete diritto a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Questo Google Pixel 7a è un top di gamma travestito da midrange: ha uno schermo super risoluto da 6,1 pollici FullHD+ con refresh rate di 90 Hz, dispone del processore Google Tensor G2 e ha ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ottime le fotocamere e eccellente la batteria adattiva che si adatta alle abitudini degli utenti. A soli 479,00€ è il miglior mediogamma da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.