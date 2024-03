Google Pixel 7a: a 379€ è un VERO AFFARE su Amazon

Non perdere tempo. Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon hai un’occasione davvero unica. Acquista il Google Pixel 7a a soli 379 euro, invece di 509 euro. All’interno della confezione trovi anche il caricatore originale.

Un’occasione davvero unica, grazie al 26% di sconto applicato da Amazon. Inoltre, essendo cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Infine, puoi anche decidere di pagare in comode rate con Cofidis al check out.

Google Pixel 7a: lo smartphone perfetto costa niente

Con un Google Pixel 7a ti assicuri uno smartphone perfetto che costa pochissimo. Io lo uso da tempo e non potrei più farne a meno. Grazie ad Android Puro hai un ecosistema veloce e super funzionale. Inoltre, ti assicuri aggiornamenti per moltissimi anni e prima di tutti.

Il chip Google Tensor G2 è l’ideale per prestazioni eccellenti. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale assicura un’autonomia della batteria molto lunga. Io arrivo a fine giornata con il 20% circa dopo un utilizzo intensivo.

Acquistalo adesso a soli 379 euro, invece di 509 euro. Approfitta dell’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

