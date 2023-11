Google Pixel 7: uno smartphone eccellente con un costo BASSISSIMO (solo 549€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze; si chiama Google Pixel 7 ed è un terminale assurdo, dotato di specifiche tecniche esagerate ma che vanta un rapporto qualità-prezzo incredibile. Il suo valore di listino sarebbe di 649,00€ ma grazie agli sconti folli di Amazon si potrà portare a casa con soli 549,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione: alla cifra sopra indicata è da prendere al volo, senza pensarci troppo, ma siate veloci. Le scorte potrebbero essere limitate e la promo potrebbe finire a breve; la colorazione in sconto è quella “verde cedro” e dispone di ben 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 7 su Amazon: ecco perché acquistarlo?

Il Pixel 7 di Google è un super top di gamma con specifiche al top: dispone di uno schermo OLED da oltre 6,2″ con 90 Hz di refresh rate e risoluzione FHD+. Le cornici sono sottili e contenute e dispone di una selfiecam eccellente per le foto e le videocall. Ottime le camere posteriori di qualità cinematografica che assicurano foto e video in ogni scenario. La batteria dura tantissimo ed è “adattiva”, e ciò implica che si adatterà alle esigenze degli utenti; dispone della ricarica veloce e della wireless charging. Non manca poi un software pulito (c’è Androist stock) con tante features smart derivate dalla presenza dell’intelligenza artificiale posta nel chipset di bordo, il Google Tensor G2. Completa il tutto una VPN integrata in Google One a dispoosizione degli utenti.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 549,00€, spese di spedizione incluse; costa poco ma offre tanto e c’è anche la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio. Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra: Google Pixel 7 è un super best buy.

