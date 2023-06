Google Pixel 7: un top di gamma a meno di 545€ su Amazon

Il Google Pixel 7 è il nuovo gioiello di casa Google che offre un’esperienza Android pura e senza limiti. Questo smartphone combina un design elegante, potenti funzionalità e un prezzo conveniente. È realizzato dalla compagnia che costruisce anche il sistema operativo, quindi non devi temere nulla. Questo è il “non plus ultra” nel mondo degli smartphone del robottino verde. Su Amazon, puoi acquistarlo a un prezzo speciale di soli 544,92€ al posto di 649,00€. È un costo irrisorio per un top di gamma di questa portata; non lasciartelo sfuggire, è un’occasione da non perdere. Pensa che le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e che la consegna è celere e immediata; in pochissimi giorni il device arriverà presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

Google Pixel 7: esperienza Google a tutto tondo, ad un prezzo WOW

Il Google Pixel 7 sfoggia un design elegante, con una scocca ben rifinita e una presa confortevole. Lo schermo AMOLED vivido e nitido da 6,4 pollici offre colori vibranti e una risoluzione dettagliata, consentendoti di goderti immagini e video con una qualità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole.

Non di meno, è un cameraphone. Con un sistema di fotocamera avanzato, potrai scattare foto straordinarie in ogni situazione, anche ritratti professionali e video di qualità cinematografica. Con l’intelligenza artificiale integrata le tue immagini risulteranno ancora più incredibili, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Come detto in calce, il telefono offre l’esperienza Android pura, senza alcuna skin o interfaccia personalizzata. Questo significa che riceverai gli aggiornamenti del sistema operativo Android in modo tempestivo, ma anche funzionalità e miglioramenti esclusivi; un esempio? Feature Drop, giusto per citarne una.

Sotto la scocca del dispositivo batte un potente processore Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato da una grande quantità di memoria RAM ed è in grado di offrire prestazioni fluide e reattive. Eccellente la batteria di lunga durata che ti permette di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

La sicurezza e la privacy sono una priorità per questo device. Grazie al chip di sicurezza Titan M, le tue informazioni personali e i tuoi dati sensibili saranno protetti da qualsiasi minaccia del web. Su Amazon, potrai acquistarlo a un prezzo speciale di soli 544,92€, con spedizioni veloci e un servizio clienti affidabile.

