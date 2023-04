Google Pixel 7: TOP DI GAMMA dal prezzo (quasi) regalato

Il Google Pixel 7 è un super top di gamma Android dal prezzo decisamente contenuto. Pensate che di listino costerebbe 649,00€, ma grazie agli sconti di Amazon si porta a casa con un costo unico. Solo 555,46€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo. Insomma, un vero best buy che noi vi consigliamo su tutta la linea. Inutile negarlo, costa così poco che è un vero peccato lasciarselo sfuggire. Tra l’altro, con Amazon avrete tantissimi vantaggi esclusivi. Primo fra tutti infatti, troviamo la consegna totalmente gratuita e immediata: in pochissimi giorni il device arriverà presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato. Altresì, sarà possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Come non citare il reso gratuito, la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, a soli 555,64€ questo smartphone è da comprare al volo se cercate un’ammiraglia Android low-cost, ma siate veloci. Potrebbero esserci poche scorte disponibili o peggio, l’offerta potrebbe terminare a breve.

Google Pixel 7: il top di gamma che devi acquistare oggi

Fra le sue caratteristiche troviamo sicuramente il processore Google Tensor G2 di ultima generazione, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di memoria interna, un comparto fotografico d’eccellenza, con sensori top e un software che sfrutta l’AI per realizzare immagini splendide. Lo schermo è incredibile e si vede benissimo in ogni condizione e in Android 13 avrete anche una VPN molto pratica per la navigazione crittografata.

Insomma, il Pixel 7 è un device veramente eccezionale che offre tanto, ma costa pochissimo. A 555,46€ non potete lasciarvelo sfuggire.

