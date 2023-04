Google Pixel 7: smartphone TOP ad un prezzo LOW-COST (solo 550€)

Se state cercando uno smartphone Android e non avete idea di cosa comprare, e magari avete un budget contenuto di circa 500€, abbiamo la soluzione perfetta che farà alle vostre esigenze. Parliamo di Google Pixel 7, un device premium top di gamma dal prezzo di 550,35€ grazie agli sconti di Amazon. Pensate che il costo originale sarebbe di 649,00€, quindi risparmierete subito 100€ per un telefono di fascia altissima che è in grado di fare letteralmente “tutto”. Insomma, ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica dalla batteria interessante, dallo schermo super risoluto, con un focus speciale al comparto fotografico e con un processore che fa girare fluidi tutti i software al mondo.

Google Pixel 7: la miglior scelta che si possa fare oggi

Incluso con il Pixel 7 troverete un abbonamento gratis alla VPN di Google, un sistema crittografato che serve per navigare online sicuri e al riparo da rischi e pericoli. C’è Android 13 aggiornatissimo all’ultima versione, ma sappiate che il sistema operativo è sviluppato dalla casa madre che realizza il dispositivo. Questo implica che sarà sempre il primo device a ricevere gli update del firmware, mica poco. La batteria è definita “adattiva”; in poche parole, si adatterà alle vostre abitudini, alle vostre esigenze e al vostro modo di utilizzare lo smartphone.

Acquistando questo gadget da Amazon poi, riceverete le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Non di meno, usufruirete della consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. C’è la possibilità di dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con Cofidis o in cinque rate a tasso zero con il sistema interno al sito. Godrete poi di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata; mica poco, se ci pensate. Il tutto per soli 550,35€. Approfittatene subito prima che termini l’offerta; lo sconto potrebbe scadere a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.