Google Pixel 7 Pro torna in offerta su Amazon: a QUESTO PREZZO è da prendere subito

Il Google Pixel 7 Pro è sempre di più lo smartphone da comprare per massimizzare le prestazioni con una spesa ridotta per un top di gamma. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di Google è ora proposto al prezzo scontato di 759 euro, invece che 899 euro, con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Google Pixel 7 Pro: in offerta su Amazon è un vero best buy

Il Google Pixel 7 Pro presenta una scheda tecnica ricca e completa. Lo smartphone è dotato del SoC Google Tensor G2 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica wireless. Si tratta di una combinazione che unisce prestazioni e autonomia al top.

Lo smartphone di Google è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo e sensore ultra-grandangolare. Lato software, invece, troviamo Android 13 e a garanzia di un supporto di lunga durata da parte di Google.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7 Pro al prezzo scontato di 759 euro. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire: a questo prezzo, infatti, lo smartphone di Google non ha rivali e rappresenta una delle migliori opzioni sul mercato. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

