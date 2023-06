Google Pixel 7 Pro: top di gamma con un SUPER PREZZO su Amazon (-122€)

Il Google Pixel 7 Pro diventa ancora più conveniente con questa nuova offerta Amazon. Lo smartphone, infatti, registra un nuovo taglio di prezzo e ora è acquistabile al prezzo scontato di 777 euro invece che a 899 euro. La promozione garantisce, quindi, uno sconto di 122 euro rispetto al prezzo standard a cui è possibile acquistare il dispositivo sul Google Store. L’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, è disponibile tramite il link qui di sotto e solo per alcune varianti dello smartphone.

Google Pixel 7 Pro in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Google Pixel 7 Pro è uno smartphone completo, in grado di tenere testa a tutti i top di gamma sul mercato, sia per prestazioni che per qualità fotografiche. Lo smartphone è dotato di un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED e risoluzione QHD+.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G2, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il chip è supportato da 12 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è poi una tripla fotocamera posteriore arricchita da un ottimo sensore teleobiettivo 5x. Da notare una batteria da 5.000 mAh che permette di ottenere un’autonomia sopra la media.

Il punto di forza di Google Pixel 7 Pro sta nel software: Android 13 è sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Google che garantirà anche un supporto di lunga durata, con aggiornamenti costanti di mese in mese.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7 Pro in sconto a 777 euro invece che a 899 euro. La promozione, valida solo per alcune colorazioni, è disponibile tramite il link riportato qui di sotto.

