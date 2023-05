Google Pixel 7 Pro: sconto del 6% su Amazon e lo paghi anche a rate

Google Pixel 7 Pro è lo smartphone di punta Android più esclusivo che vi sia; questo è un prodotto unico nel suo genere perché è un’ammiraglia realizzata dall’azienda che fornisce il software alla stragrande maggioranza dei telefoni che vi siano in circolazione. BigG infatti, costruisce sia l’hardware che il firmware di questo terminale; ciò significa che si avrà diritto ad un gadget sempre aggiornato, sicuro, protetto, affidabile e ben gestito nel tempo.

Acquistare oggi un Pixel 7 Pro a 899,00€ equivale a fare un investimento per il futuro; se poi pensate che lo potrete portare a casa ad un prezzo strepitoso (solo 843,15€) grazie agli sconti di Amazon, capirete bene che ci troviamo di fronte ad un best buy esagerato. Considerate che le spese di spedizione sono sempre gratuite, incluse nel prezzo, e che la consegna sarà celere. Addirittura, se lo ordinerete entro oggi, potreste riceverlo a casa vostra domani 10 maggio 2023. In alternativa, sarà presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) entro un paio di giorni lavorativi, non di più. Si può dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono con gli operatori del sito.

Google Pixel 7 Pro su Amazon: il best buy che aspettavi

Il Pixel 7 Pro è uno smartphone potentissimo, dotato di un processore Google Tensor G2 di seconda generazione che consente di usufruire dei giochi in altissima qualità senza mai lag o rallentamenti.

Lo schermo è eccezionale, dotato delle migliori tecnologie ad oggi esistenti in commercio e il comparto fotografico vi farà amare il dispositivo: video e foto di qualità professionale. Non manca poi una batteria che dura un giorno con un utilizzo intenso e che si adatterà alle vostre esigenze e alle vostre abitudini. A 843,15€ è lo smartphone di punta che noi vi consigliamo se cercate un cameraphone esagerato.

