Google Pixel 7 Pro: ora in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 7 Pro torna protagonista delle offerte Amazon: lo smartphone di Google, raramente in offerta, è disponibile ora al prezzo scontato di 780 euro invece di 899 euro, beneficiando di un taglio di prezzo di 119 euro. L’offerta riguarda la variante con colorazione Nero Ossidiana che può essere acquistata anche optando per l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi e con la possibilità di pagare con carta di debito, senza dover attivare un finanziamento o pagare con carta di credito. Per accedere all’offerta è possibile raggiungere la pagina Amazon del Google Pixel 7 Pro tramite il link qui di sotto.

Google Pixel 7 Pro: in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il Google Pixel 7 Pro può contare su di un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Google Tensor G2, garanzia di prestazioni al top. Il SoC è supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

C’è anche una batteria da 5.000 mAh. Da notare una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 48 Megapixel con zoom ottico 5x e sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13, con garanzia di supporto software continuo da parte di Google nel corso dei prossimi anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.