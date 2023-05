Google Pixel 7 Pro: oggi lo paghi meno di 780€ (-13%)

Google Pixel 7 Pro è l’ammiraglia del giorno che vi consigliamo oggi; lo pagherete solo 779,00€, con lo sconto folle del 13% sul valore di listino. Mica poco, se ci pensate. lo sconto è altissimo e vi suggeriamo di acquistarlo adesso prima che sia troppo tardi. Le scorte potrebbero terminare a breve o peggio, potrebbe finire l’offerta da un momento all’altro. Non aspettate troppo quindi.

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; in primo luogo dobbiamo citare la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio; c’è il reso gratis entro un mese dall’acquisto e, non di meno, potrete dilazionare il prezzo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Questo implica che i modi per portarvelo a casa a poco ci sono; inoltre, sarete supportati nel servizio post vendita dal supporto logistico del sito. Avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, tutti i giorni. Dulcis in fundo, i prezzi includono l’IVA; fate presto se siete interessati ad acquistare questo device.

Google Pixel 7 Pro: l’ammiraglia che tutti desiderano

Il Google Pixel 7 Pro è uno smartphone incredibile, dotato di un processore Google Tensor G2 di ultima generazione, coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e da Storage da 128 GB. Il comparto fotografico è incredibile: questo è un cameraphone di alto profilo, con sensore principale super risoluto che gira video in 4K HDR nitidi anche al buio. Inoltre, la batteria è adattiva e questo significa che si adatterà alle vostre esigenze.

Il sistema è protetto dal chip Titan che serve per la sicurezza dei dati degli utenti e in più c’è una batteria che dura tantissimo con una singola carica. Se siete interessati, con lo sconto del 13% questo Google Pixel 7 Pro a 779,00€ è il miglior top di gamma da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.