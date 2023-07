Google Pixel 7 Pro: l'ammiraglia TOP che costa POCHISSIMO grazie al Prime Day

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa comprare, vogliamo segnalarvi l’ottimo Google Pixel 7 Pro, un device eccezionale che, grazie agli sconti folli dei Prime Days su Amazon, sarà vostro con soli 759,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo davanti ad un terminale unico nel suo genere, veloce, bellissimo, con un comparto fotografico premium, con un’estetica veramente originale e con un chipset interno che fa girare fluide tutte le app presenti sul Play Store.

Vogliamo ribadirvi poi, che il suddetto dispositivo viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano. Cosa implica ciò? Semplice: avrete tutto il massimo supporto da parte del rivenditore in termini di garanzia e assistenza. Di fatto, gli esperti del sito saranno sempre pronti ad aiutarvi a qualsiasi ora, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa aspettate quindi? Citiamo poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Fate presto perché potrebbe andare a ruba.

Google Pixel 7 Pro: smartphone top, prezzo low-cost

Grazie al chip Google Tensor G2 di seconda generazione di cui dispone, questo Pixel 7 Pro sarà sempre una scheggia con qualsiasi operazione. Le app si apriranno in un baleno e tutto girerà sempre fluido e senza lag. Il tutto viene coadiuvato dall’intelligenza artificiale che serve, tra le altre cose, a gestire al meglio le immagini e le fotografie. Dulcis in fundo, il pannello è generoso e risoluto: è un display da oltre 67 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate da 120 Hz. Ottimo il comparto fotografico di punta con sensori all’avanguardia.

A soli 759,00€ questo è il miglior device che voi possiate comprare su Amazon, ma non pensateci troppo: potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.