Google Pixel 7 Pro: l'ammiraglia più esclusiva, oggi ad un prezzo INCREDIBILE

Se state cercando l’ammiraglia Android del momento, magari anche ad un prezzo vantaggioso, oggi abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Vogliamo consigliarvi infatti il Pixel 7 Pro di Google, uno smartphone di fascia alta dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio. È l’attuale ammiraglia di BigG e dispone di specifiche tecniche all’avanguardia, di un design unico e riconoscibile fra tanti, di uno schermo generoso e risoluto, di un comparto fotografico fantastico che realizza video di qualità cinematografica e scatta fotografie nitide anche al buio. Insomma, questo gioiello è il best buy del giorno perché si porta a casa con soli 836,99€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Non ci sono altri smartphone come lui; è più unico che raro e grazie ad Amazon sarà vostro con tantissimi vantaggi esclusivi.

Google Pixel 7 Pro: a questo prezzo è un best buy

Il Pixel 7 Pro è uno smartphone speciale: troviamo l’ottimo processore Google Tensor G2 di seconda generazione sotto la scocca, coadiuvato da memorie RAM ad altissima velocità e da Storage capienti da 256 GB. Meraviglioso lo schermo OLED con refresh rate fino a 120 Hz. Il retro è in vetro e supporta la ricarica wireless, l’autonomia è spaventosa e si ricarica in un lampo. Sul fronte fotografico troviamo tre sensori, teleobiettivo compreso, che realizzano video in 4K di altissima qualità.

Acquistandolo da Amazon riceverete le spese di spedizione gratuite, la consegna sarà celere e immediata e avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Si potrà poi dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Come non considerare poi la possibilità di fare il reso entro un mese dall’acquisto e per qualsiasi evenienza avrete anche il supporto di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 836,99€ è un best buy. Fate presto prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.