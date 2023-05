Google Pixel 7 Pro: l'ammiraglia per chi vuole distinguersi, oggi in super sconto

Oggi vogliamo parlarvi di un’ammiraglia semplicemente sensazionale per ciò che ha da offrire; parliamo di un dispositivo eccellente, versatile, grande, con uno schermo generoso, dotato di un chip che è in grado di fare qualsiasi cosa e che viene coadiuvato dall’intelligenza artificiale, e soprattutto composto da tre sensori di punta che girano video in 4K in qualità cinematografica e realizzano scatti nitidi anche al buio. Di quale smartphone parliamo? Semplice, dell’incredibile Google Pixel 7 Pro, un gadget unico nel suo genere, pensato per chi vuole distinguersi dalla massa, per chi cerca un terminale realizzato da una compagnia che sviluppa, al tempo stesso, sia l’hardware che il software. Questo stupendo dispositivo oggi lo trovate su Amazon all’incredibile prezzo di soli 842,45€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un’offertona incredibile, visto che il costo originale sarebbe di 899,00€. Fate presto se siete interessati perché le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve.

Google Pixel 7 Pro: tanti vantaggi se lo acquisterete da Amazon

In primo luogo ovviamo ricordarvi che, acquistando questo smartphone da Amazon, avrete diritto alla consegna celere e gratuita in pochissimi giorni con il servizio di Prime. Non di meno, usufruirete della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis (micropagamenti mensili) o con il sistema interno al sito. Capite bene che i modi per portarvelo a casa senza gravare troppo sul vostro conto corrente ci sono; altresì vi ricordiamo che avrete accesso ad una serie di vantaggi con il vostro abbonamento ad Amazon Prime, come ad esempio, la sottoscrizione gratuita a Prime Video, per vedere moltissimi contenuti in esclusiva.

Google Pixel 7 Pro è l’ammiraglia che tutti desiderano; è potente, versatile, ha un ottimo comparto fotografico ed è dotata di tanta tecnologia; a 842,45€ è un best buy.

