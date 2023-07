Google Pixel 7 Pro in offerta a 759€ è il BEST BUY di oggi (anche a rate)

Il Google Pixel 7 Pro è lo smartphone da comprare oggi: grazie a questa nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Google con un prezzo scontato di 759 euro invece di 899 euro. Lo smartphone, inoltre, è acquistabile in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal. L’offerta è valida per le versioni Bianco Ghiaccio e Obsidian Black. In entrambi i casi, però, si tratta di un’offerta relativa ad un numero limitato di esemplari. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Google Pixel 7 Pro in offerta ad un ottimo prezzo oggi

Il Google Pixel 7 Pro è uno smartphone completo, con una scheda tecnica ricca e senza punti deboli. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e può contare sul SoC Google Tensor G2 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone di Google presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lato software, invece, troviamo il sistema operativo Android 13 con garanzia di aggiornamenti di lunga durata. Il Pixel 7 Pro non ha punti deboli e rappresenta, in questo momento, la scelta giusta per chi ha bisogno di uno smartphone davvero completo da utilizzare per molti anni.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Google Pixel 7 Pro al prezzo scontato di 759 euro invece di 899 euro. Scegliendo di completare l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile pagare in 3 rate senza interessi. L’offerta è valida per le colorazioni Bianco Ghiaccio e Obsidian Black. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

