Google Pixel 7 Pro: il TOP DI GAMMA che devi comprare oggi

Se state cercando uno smartphone di punta di casa Google, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Stiamo parlando del meraviglioso Pixel 7 Pro, un top di gamma in tutto e per tutto che presenta caratteristiche tecniche dell’avanguardia, un design accattivante e unico nel suo genere e che si porta a casa al prezzo speciale di 780,18 € al posto di 899,00 €. Capite bene che il risparmio è eccezionale per un’ammiraglia Android di tutto rispetto che è in grado di garantire performance uniche sul lato gaming ma anche un’esperienza d’uso fantastica perché supportata dall’ottimo software del colosso di Mountain View.

Vi ricordiamo che acquistando questo telefono da Amazon avrete accesso tantissimi vantaggi esclusivi come ad esempio le spese di spedizione è compresa nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma ancora. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, alla possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate grazie a Cofidis o mediante il sistema interno al portale. In caso di problematiche, avrete il supporto logistico di Amazon sempre pronto ad aiutarvi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa chiedere di più?

Google Pixel 7 Pro: il cameraphone Android che sfida tutti

Inutile ribadirvi che il dispositivo è eccezionale su tutti punti di vista, vero? Questo telefono è infatti un cameraphone su tutti i fronti, con tre sensori fantastici che consentono di girare video di qualità cinematografica, con la sfocatura professionale, ma anche di realizzare fotografie nitide e brillanti al buio.

Il processore proprietario di Google garantisce performance eccezionali anche con i videogiochi più impegnativi e, ovviamente, anche con le app più esose dal punto di vista energetico. Ottimo poi lo schermo risoluto da ben 6,7” che supporta tutte le tecnologie esistenti in commercio.

Dulcis in fondo, la batteria adattiva si adatterà, appunto, alle vostre esigenze così da durare sempre più e fornirvi quindi un’autonomia degna di nota. Concludiamo segnalando la ricarica rapida via cavo o wireless. Google Pixel 7 Pro è il top di gamma che vi consigliamo di comprare oggi su Amazon, ma siete veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

