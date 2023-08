Google Pixel 7 Pro: il miglior cameraphone scontato di 100€ (-11%)

Se state cercando uno smartphone incredibile di punta Android e non sapete cosa comprare, abbiamo la miglior soluzione che si sia sul mercato, oggi ad un prezzo strepitoso: solo 799,00€ al posto di 899,00€. Parliamo del cameraphone per eccellenza, il flagship di casa Google: Pixel 7 Pro. Il terminale è un telefono meraviglioso, dotato di tecnologie assurde e con un comparto fotografico degno di nota. Viene venduto e spedito da Amazon quindi ciò implica che godrà delle spese di spedizione incluse nel prezzo, avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e, volendo, potrete anche scegliere di farvelo spedire direttamente in uno dei tanti Amazon Hub o Amazon Locker presenti sul territorio italiano.

Google Pixel 7 Pro: il top di gamma più assurdo per chi ama fare foto e video

Acquistandolo su Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale e i due anni di garanzia con assistenza tecnica mediante il supporto logistico del sito, sempre pronto ad aiutarvi, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Google Pixel 7 Pro dispone di un processore Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato da 12 GB di memoria RAM; c’è il chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti. Ci sono tre sensori sulla back cover che realizzano foto assurde e nitide anche al buio, oltre che video eccezionali di qualità cinematografica in 4K HDR. La scocca è in vetro e gode della ricarica wireless e la batteria dura tantissimo (ed è anche adattiva). A soli 799,00€ questo è il miglior smartphone di punta che possiate comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.