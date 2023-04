Google Pixel 7 Pro di nuovo in sconto su Amazon: risparmia sul top di gamma del momento

Il Google Pixel 7 Pro è un potente top di gamma con diversi assi nella manica. I suoi punti di forza più grandi? Il potente processore Tensor G2, un comparto fotografico allo stato dell’arte e il fatto di essere prodotto da Google, con tutti gli enormi vantaggi che questo comporta: acquistandolo, sarai sempre il primo a ricevere tutti i principali aggiornamenti di Android.

Oggi il Google Pixel 7 Pro può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi potrai acquistare questo avanzato top di gamma di Google a soli 764€, con uno sconto del 15% sul suo normale prezzo di listino.

La disponibilità è immediata e se lo ordini subito lo riceverai a casa entro mercoledì 26 aprile. Come sempre, ti ricordiamo che sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il Google Pixel 7 Pro è equipaggiato con il SoC proprietario di Google, il Tensor G2, che è affiancato da 12GB di RAM e dal chip Titan progettato per proteggere i tuoi dati e le tue informazioni personali grazie a sofisticati protocolli di sicurezza. Sono davvero pochi gli smartphone sul mercato con un chip dedicato alla sicurezza.

Anche il Pixel 7 Pro, come i precedenti smartphone di questa linea, si distingue per l’ottima qualità del suo comparto fotografico. Troviamo un sensore principale da 50MP, teleobiettivo da 5x con Zoom ad alta definizione da 30x e un nuovo obiettivo ultrawide con messa a fuoco Macro per dettagli nitidi. Ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e acquistare il Google Pixel 7 Pro in forte sconto su Amazon.

