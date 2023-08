Google Pixel 7 Pro: con lo sconto del 16% non puoi ignorarlo (solo 759€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia alta, che non costi troppo ma che sia eccellente sia sul fronte fotografico che sul versante delle prestazioni, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo Google Pixel 7 Pro, un device premium in tutto e per tutto, dotato di specifiche all’avanguardia, con ben tre sensori che girano video di qualità cinematografica e realizzano scatti assurdi anche al buio. Il telefono costa 759,00€ al posto di 899,00€; come vedete anche voi, il risparmio è veramente esagerato e ci sono tantissimi altri vantaggi al seguito. Vi consigliamo di approfittarne se siete interessati prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

Google Pixel 7 Pro: il Best Buy da comprare oggi

Questo smartphone è una vera ammiraglia su tutti i fronti; la batteria dura tantissimo ed è anche adattiva. Ciò implica che si adatterà alle esigenze degli utenti imparando a riconoscere le loro abitudini. Non di meno, il processore, il Google Tensor G2 di seconda generazione, assicura prestazioni eccellenti in ogni contesto, anche con le applicazioni più pesanti e complesse. Inoltre, lo schermo generoso OLED da oltre 6,7 pollici dotato di refresh rate da 120 Hz e risoluzione elevatissima assicura una visione dei contenuti assolutamente piacevoli. Per la protezione dei dati degli utenti troviamo il chip Titan M e il fingerprint sotto il display. Non di meno, BigG ha integrato una VPN gratuita nel software di Android, così potrete navigare sicuri e protetti anche all’estero o con le connessioni pubbliche.

A soli 759,00€ al posto di 899,00€ questo Google Pixel 7 Pro è un best buy assoluto su tutti i fronti; noi vi invitiamo ad acquistarlo oggi prima che terminino le scorte disponibili. Il modello che vi segnaliamo è quello bianco con 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.