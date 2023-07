Google Pixel 7 Pro: cameraphone PREMIUM a meno di 760€ su Amazon (-16%)

Se state cercando un nuovo smartphone di punta nel panorama Android e desiderate un top cameraphone in grado di sostituire – in tutto e per tutto – la vostra fotocamera, abbiamo una soluzione perfetta per le vostre necessità e richieste; si chiama Google Pixel 7 Pro ed è un’ammiraglia unica nel suo genere. Gode di un design mozzafiato e originale (non c’è nessun altro telefono come questo), ha un comparto fotografico degno di una mirrorless, vanta un display risoluto e nitido e ha una batteria che dura tantissimo con una singola carica. Grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 759,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio rispetto al valore di listino è del 16% e questo implica che risparmierete diverse decine di euro rispetto al costo originale.

Google Pixel 7 Pro: il top di gamma Android più originale che ci sia

Google Pixel 7 Pro viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che godrà della consegna celere e immediata. In pochissimi giorni arriverà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo in più. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e averte diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo smartphone ha un comparto fotografico eccezionale con tre ottiche (wide, ultrawide e tele) che girano video di qualità cinematografica, ha poi un bellissimo display OLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, supporto all’HDR10 e ha una back cover che supporta la ricarica wireless. Presente poi il modem 5G e il chipset Titan per la sicurezza dei dati degli utenti. Il processore di bordo invece, è l’ottimo Google Tensor G2 di seconda generazione. Con un prezzo di soli 759,00€, questo Pixel 7 Pro è lo smartphone top che dovete comprare oggi su Amazon se cercate un cameraphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.