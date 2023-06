Google Pixel 7 Pro: ammiraglia premium ad un prezzo bassissimo su Amazon (-14%)

Google Pixel 7 Pro è uno dei migliori top di gamma Android che vi siano in circolazione; parliamo di uno smartphone veramente incredibile, dotato di features all’avanguardia, di uno schermo risoluto e generoso, di un’ampia batteria che dona al terminale un’autonomia mostruosa, di un comparto fotografico degno di una camera professionale e con un SoC potente e versatile, coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Il telefono in questione costa solo 772,58€ su Amazon al posto di 899,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Il gadget dispone anche di una serie di caratteristiche tecniche pensate per la sicurezza degli utenti, come il chip Titan M2.

Grazie ad Amazon poi, acquistarlo sarà più vantaggioso che mai; sono tanti i motivi per cui conviene comprarlo oggi da questo sito. Oltre al costo contenuto, il Pixel 7 Pro gode della consegna celere presso il vostro domicilio o abitazione. In meno di ventiquattro o quarantotto ore infatti, il gadget sarà nel luogo da voi designato. Volendo, potrete scegliere di farvelo recapitare senza problemi anche in uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Google Pixel 7 Pro: il device di punta da acquistare oggi

Sempre grazie ad Amazon avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e non dimenticate che potrete godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Altresì poi, sappiate che si potrà dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Google Pixel 7 Pro è un top cameraphone, con un processore Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato da 12 GB di RAM e da ampio storage; inclusa nel sistema operativo troviamo anche la VPN gratuita con Google One e non dimentichiamoci del meraviglioso pannello da 6,7 pollici con bordi curvi, cornici sottili e refresh rate fino a 120 Hz. Questa è un’ammiraglia di prim’ordine che costa solo 772,58€ su Amazon.

