Google Pixel 7 Pro al prezzo più basso di sempre su Amazon (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 7 Pro continua a registrare un progressivo calo di prezzo: con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 760 euro invece di 899 euro. L’offerta in questione riguarda la versione con colorazione Grigio Verde che ora tocca il suo minimo storico su Amazon. Sullo stesso livello di prezzo ci sono anche le versioni con scocca bianca e nera dello smartphone di Google. Tutte le varianti sono disponibili anche con acquisto in 12 rate mensili senza interessi e senza la necessità di usare la carta di credito o di attivare un finanziamento (basta una carta di credito). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Google Pixel 7 Pro: ora ad un nuovo minimo storico su Amazon

Il Google Pixel 7 Pro può contare su di un comparto tecnico davvero completo: lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici e sul potente SoC Google Tensor G2, in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche la presenza di 12 GB di memoria RAM oltre che di 128 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh che permette di sfruttare un’autonomia davvero al top. Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore e del sistema operativo Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7 Pro al prezzo scontato di 760 euro invece di 899 euro. Lo smartphone è disponibile anche con l’acquisto in 12 rate mensili da 63 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.