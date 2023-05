Google Pixel 7 Pro al prezzo più basso di sempre su Amazon ADESSO (anche in 12 rate)

Un top di gamma senza compromessi ad un prezzo decisamente conveniente: il Google Pixel 7 Pro è oggi uno degli smartphone più interessanti sul mercato e con la nuova offerta Amazon diventa, sempre di più, un best buy. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Google al prezzo scontato di 740 euro.

Lo smartphone è acquistabile anche in 12 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Si tratta del nuovo minimo storico per la variante Nero Ossidiana mentre le altre due varianti, Bianco Ghiaccio e Verde Oliva, costano pochi euro in più. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Google Pixel 7 Pro in offerta al minimo storico su Amazon

Il Google Pixel 7 Pro è uno smartphone completo e senza punti deboli. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare che lo smartphone è mosso dal potente SoC Google Tensor G2 supportato da 12 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 13, con aggiornamenti costanti da parte di Google e un supporto software continuo garantito da Google nel corso dei prossimi anni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7 Pro al prezzo scontato di 740 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi di alcun tipo. L’offerta riguarda la variante Nero Ossidiana ma le altre due colorazioni costano pochi euro in più. Per accedere allo sconto è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.