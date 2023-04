Google Pixel 7 Pro: a QUESTO PREZZO su Amazon è IMPERDIBILE (-135€, anche in 12 rate)

Nuovo calo di prezzo per il Google Pixel 7 Pro: il top di gamma di casa Google, infatti, viene proposto ora al prezzo scontato di 764 euro invece di 899 euro, con un taglio di 135 euro rispetto al prezzo di lancio grazie alla nuova offerta Amazon relativa alla versione Bianco Ghiaccio. In offerta ci sono anche altre colorazioni ma con un prezzo a partire da 780 euro. Sullo smartphone c’è la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza interessi e con possibilità di pagare anche con carta di debito per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti. Per accedere subito all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento alla pagina Amazon del Google Pixel 7 Pro linkata qui di sotto.

Google Pixel 7 Pro: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Google Pixel 7 Pro presenta una scheda tecnica davvero completa. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche il processore Google Tensor G2, in grado di garantire una marcia in più in termini di performance. Tra le specifiche troviamo una batteria da 5.000 mAh e una tripla fotocamera posteriore che rende il Pixel un vero camera-phone. Il sistema operativo è Android 13.

