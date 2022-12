Google Pixel 7 Pro: 100€ di sconto subito insieme ai Pixel Buds A

Qualche giorno fa su Amazon era possibile acquistare il nuovo Pixel 7 insieme agli auricolari Pixel Buds A-Series, con quest’ultimi in regalo. Oggi Amazon ha replicato l’offerta, cambiando però il protagonista: dal Pixel 7 si è passati al Pixel 7 Pro, il modello più performante della nuova famiglia Pixel. Il prezzo finale del bundle telefono + auricolari è 899 euro, anziché un prezzo di vendita consigliato di 998 euro.

L’offerta è valida sui Google Pixel 7 Pro in colorazione bianco ghiaccio, grigio verde e nero ossidiana. Puoi scegliere anche i colori delle cuffie, tra le stilose buds verde oliva e le eleganti buds di colore bianco. A scanso di equivoci, ti confermiamo che l’articolo è venduto e spedito da Amazon: ordinandolo ora non solo ti assicuri le Pixel Buds A-Series in regalo, ma anche che arrivi prima di Natale.

Pixel 7 Pro e Buds A-Series: il bundle natalizio di Amazon

Chi ha aspettato fino ad oggi per ritrovare Pixel 7 Pro con gli auricolari Buds-A in regalo è stato premiato: Amazon ha aspettato fino all’ultimo, ma alla fine ha ceduto. Uno smartphone dal rapporto qualità-prezzo imbattibile, nuovo di zecca, con cui Google lancia ufficialmente il guanto di sfida ad Apple e punta dritto al cuore dell’Europa.

Esperienza d’uso stellare, il migliore cameraphone tra i top di gamma e aggiornamenti garantiti per cinque anni: questi gli ingredienti di successo di un telefono il cui design è già iconico, per buona pace di chi continua a sostenere il duello a due tra Apple e Samsung.

Approfitta del bundle di oggi di Amazon con protagonista assoluto Google Pixel 7 Pro e ricevi in regalo gli auricolari Buds A-Series.

